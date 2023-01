Lichtzeichen gegen Dunkelheit zum Gedenktag

Das Kreismuseum Wewelsburg setzt ein Licht-Zeichen zur Erinnerung an alle Opfer von NS-Verbrechen und gegen Ausgrenzung. Dazu werden am Freitag, 27. Januar, mit Kerzen die Fenster der ehemaligen Häftlingsbaracke beleuchtet.

Kreismuseum Wewelsburg beteiligt sich am 27. Januar an bundesweiter Beleuchtungsaktion

Die Beleuchtungsaktion beginnt um 17 Uhr an dem Gebäude neben dem Appellplatz des ehemaligen KZ-Niederhagen, Ahornstraße 2 in Wewelsburg. Die Aktion findet am bundesweiten Gedenktag anlässlich des Jahrestages der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau statt und richtet sich außerdem gegen jede Form von Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus, Homophobie und alle Formen von Menschenfeindlichkeit, betont das Kreismuseum Wewelsburg.

Um 18.30 Uhr werden zusammen mit dem Verein „Gedenktag 2. April in Wewelsburg. Wider das Vergessen und für Demokratie“ Blumen am Mahnmal (Appellplatz) niedergelegt, um der Opfer der NS-Verbrechen zu gedenken. Anschließend findet um 19.30 Uhr ein Konzert mit Liedern zum Zuhören, aber auch zum Mitsingen der Gruppe „Sonntagsmusik“ (mit finanzieller Unterstützung der Bürgerstiftung Büren) im Burgsaal der Wewelsburg statt. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden für das Hilfsnetzwerk für NS-Verfolgte in der Ukraine gebeten.

Bundesweit setzen Gedenk- und Bildungsstätten Zeichen

Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten die Überlebenden des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. An diesem Jahrestag wird an die Opfer des Nationalsozialismus, an alle Opfer des NS-Rassen- und Völkermordes und an die Millionen von Menschen erinnert, die durch das NS-Regime entrechtet, verfolgt, gequält und ermordet wurden. Seit 2005 ist der 27. Januar der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Deshalb werden am 27. Januar 2023 bundesweit Gedenk- und Bildungsstätten, Museen, Dokumentationszentren und Erinnerungsinitiativen zur Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen unter dem Hashtag #ZeichengegenDunkelheit ein Licht-Zeichen setzen, um an die Opfer der NS-Verbrechen zu erinnern und sich bewusst gegen Antisemitismus, Rassismus und Geschichtsklitterung wenden.

Zu einem Konzert mit Liedern zum Zuhören, aber auch zum Mitsingen mit der Gruppe „Sonntagsmusik“ lädt das Kreismuseum Wewelsburg für den 27. Januar, 19.30 Uhr, in den Burgsaal der Wewelsburg ein. Foto: Sonntagsmusik

Die NS-Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen sehen es als ihre Aufgabe an, mit fundiertem historischem Wissen und sachlicher Aufklärung den Verschwörungserzählungen und zunehmenden rechtsnationalistischen Geschichtsbildern, die als Begründung für aktuelle Konflikte angeführt werden, entgegenzuwirken. Gesellschaftlich marginalisierte Gruppen, seien sie von Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus, Homophobie oder anderen Formen von Menschenfeindlichkeit betroffen, sollen mit Bildungsangeboten gestärkt werden.

Fotos unter #LichterGegenDunkelheit erwünscht

Die Initiatoren der Aktion #LichterGegenDunkelheit sind Dr. Elke Gryglewski (Geschäftsführerin der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten), Deborah Hartmann (Direktorin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz) und Dr. Thomas Lutz (Gedenkstättenreferent der Stiftung Topographie des Terrors) rufen dazu auf, Fotos der Beleuchtungsaktion auf Social-Media-Accounts mit dem Hashtag #LichterGegenDunkelheit zu posten und auf der Webseite https://www.lichter-gegen-dunkelheit.de/ zu sammeln.