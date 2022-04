Lkw-Fahrer (42) einer Bürener Firma seit einer Woche vermisst

Laut Polizeiangaben ist der Vermisste am Dienstag, 19. April, gegen 11 Uhr mit seinem ausländischen Kleintransporter auf das Betriebsgelände der Bürener Maschinenfabrik an der Fürstenberger Straße in Büren gefahren . Er kam mit einer Lieferung und musste die Entladung abwarten. Wenig später war der Fahrer verschwunden. Er ließ den Kleinlaster samt Zündschlüssel zurück. Im Fahrzeug befanden sich auch persönliche Gegenstände wie Reisepass, Bargeld, Mobiltelefon, EC-Karten und Führerschein. Als der 42-Jährige einen Tag später, am Mittwoch, noch nicht zurückgekehrt war, verständigte die Firma die Polizei.

Pilot eines Segelflugzeuges muss Start abbrechen

Aufnahmen von Videokameras zeigen, dass der Fahrer am Tag seines Verschwindens gegen 14 Uhr das Gelände der Bürener Firma verlassen hat und wenig später an einer Tankstelle in der Nähe vorbeigegangen ist. Um 15.10 Uhr habe ein Pilot auf dem Bürener Segelflugplatz am Vikar-Schlepphorst-Weg seinen Start abbrechen müssen, weil eine Person quer über das Rollfeld gegangen sei, heißt es. Laut der Personenbeschreibung dürfte es sich hierbei um den Vermissten gehandelt haben, von dem seitdem jede Spur fehlt.

Der 42-jährige wird seit dem 19. April vermisst. Foto: Polizei NRW

Die Angehörigen des Mannes können sich das Verschwinden nicht erklären. Auch die weiteren Ermittlungen brachten keine Aufschlüsse und keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Nicht auszuschließen sei, dass sich der Mann verlaufen habe und verunglückt sei.

Suche bis zum Keddinghauser See ausgedehnt

Am vergangenen Donnerstag, 21. April, hat die Polizei mit einem Mantrailer-Hund sowie den Flächenspürhunden der Johanniter Rettungshundestaffel Paderborn am Flusslauf der Afte nach dem Vermissten gesucht. Die Suche wurde am Freitag rund um das Segelfluggelände und die angrenzenden Wälder sowie an der Afte, der Alme und an der Fürstenberger Straße bis zum Keddinghauser See ausgedehnt. Dabei wurde neben Suchhunden auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Am Montag, 25. April, durchkämmten Hundertschaftskräfte der Bereitschaftspolizei und Polizeidiensthunde der Diensthundführerstaffel Stukenbrock dichtere Waldstücke ebenfalls ohne Erfolg.

Aufnahmen von Videokameras zeigen den Vermissten am Tag seines Verschwindens. Foto: Polizei NRW

Jetzt erhofft sich die Polizei durch Beobachtungen aus der Bevölkerung neue Erkenntnisse. Der 42-Jährige trug zuletzt eine schwarze Lederjacke, darunter ein helles Oberteil sowie eine Jeanshose eventuell ein schwarzes Basecap und dunkle Sneaker. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.