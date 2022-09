Mauritius Allstars Bigband spielt in Büren

Büren

Die Mauritius Allstars Bigband steht am Samstag, 10. September, in der Stadthalle Büren auf der Bühne. Ab 19 Uhr zählt Lehrer und Bandleader Johannes Friebe an zum Konzert anlässlich des Schuljubiläums. Mit dabei sind dann auch Ehemalige, die ihre Liebe zur Musik vor Jahren am „Mauri“ entdeckt haben.

Von Hans Büttner