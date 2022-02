Reihe geistlicher Abende in Bürener Jesuitenkirche beschäftigt sich mit Sakramenten

Büren

Eine Vortragsreihe in Wort und Musik beginnt am Montag, 21. Februar, um 19.30 Uhr in der Jesuitenkirche Büren. Es handelt sich um die Neuauflage der „Klang-Botschaften“.

Von Hans Büttner