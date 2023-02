Meerhof empfängt 50 Altkreis-Schützenvereine

In Meerhof findet am Samstag, 25. März, die Mitgliederversammlung des Kreisschützenbundes Büren statt. Der Marsberger Ortsteil ist Ausrichter des nächsten Kreisschützenfestes

Beginn der Versammlung ist um 15 Uhr in der Schützenhalle Meerhof, Dalheimer Straße 32. Nach den Grußworten von Kreisschützenoberst, Landräten und Bürgermeister werden unter anderem erste Informationen über die Vorbereitungen auf das Kreisschützenfest gegeben. Außerdem folgt ein Ausblick auf die Termine der neuen Saison, und die Schießaufsicht für das Kreisschützenfest wird ausgelost.

Der Vorstand des Kreisschützenbundes Büren um Kreisschützenoberst Reinhard Mattern lädt die 50 Mitgliedsvereine aus dem Altkreis Büren zur Teilnahme an der Versammlung ein und heißt sie mit einer Abordnung in Uniform samt Königen, Vorstandsmitgliedern und interessierten Vereinsmitgliedern willkommen. „Auch nach der Corona-Pandemie stehen unsere Schützenvereine und Bruderschaften weiterhin vor gravierenden gesellschaftlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Wir freuen uns daher auf den so wichtigen konstruktiven Austausch der Vereinsvorstände und Vereinsmitglieder", betont Kreisoberst Reinhard Mattern.

Nach der Versammlung ist noch ein gemütlicher Austausch in der Schützenhalle geplant. Die musikalische Begleitung des Nachmittags übernimmt die Musikkapelle Meerhof 1894.