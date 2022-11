Mehr als 500 Läuferinnen und Läufer beim achten „Airport Run“

Sebastian Schär (Laufladen Endspurt Racing Team) gewann in 36:03 Minuten, Theresa Weber (LC Paderborn) in 40:13 Minuten. Die Mannschaftswertung entschied „Laufladen Endspurt Racing Team“ in 2:02:49 Stunden für sich.

Bürener Bürgermeister vor Ort

Gemeinsam mit Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser schickte der Bürgermeister der Stadt Büren, Burkhard Schwuchow, die Teilnehmer auf die Strecke. Die Siegerehrung nahm Landrat und Flughafen-Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Rüther vor. Dabei konnte er bei den Herren Patrick Jazwiec („Delbrück läuft“, 38:52 Minuten) und Florian Magiera (Tri-City Paderborn, 39:19) sowie Vorjahressiegerin Laura Stuhldreyer (Laufart, 41:34) und Astrid Burghart („Laufladen Endspurt Racing Team“, 43:08) auf den weiteren Plätzen auszeichnen. In der Mannschaftswertung nahmen „7CRun Team“ (2:07:30) und die „Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG“ (2:12:29) den zweiten und dritten Rang ein.

Siegerbild (von links): Patrick Jazwiec, Laura Stuhldreyer, Theresa Weber, Sebastian Schär, Florian Magiera und Astrid Burghart. Foto: Jan Schnieders, Flughafen Paderborn/Lippstadt

Großvater und Enkel mit dabei

Wolf Geldmacher (Jahrgang 1947) war wie 2022 der älteste Teilnehmer und brachte mit seinem Enkel Michel Geldmacher (Jahrgang 2006) den jüngsten Teilnehmer gleich mit. Als Firmen mit den meisten Läufern waren Lidl (19), die Deutsche Post (17) und Collins Aerospace (14) am Start. Auch der Kreis Paderborn, die Stadt Büren und die Stadt Salzkotten waren jeweils mit einem Team dabei.

Teilnehmer aus ganz Deutschland

Die besondere Streckenführung und Atmosphäre am Flughafen zog Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland an. Zu den Teilnehmern mit der weitesten Anreise zählten welche aus Berlin, Brandenburg, Leipzig, Halle (Saale), Bremen, Mannheim, Stuttgart und München. „Wir freuen uns sehr, dass der Airport Run erneut große Resonanz in der Laufszene ausgelöst hat. Die vielen positiven Rückmeldungen bestärken uns in dem Vorhaben, diese Veranstaltung weiterhin jährlich durchzuführen“, sagte Hüser.