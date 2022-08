Mehr Personal für Bürener Flüchtlingsunterkunft

Am Stöckerbusch: Malteser suchen Mitarbeiter

Paderborn/Büren

Die Malteser werden ihr Personal in der Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine am Stöckerbusch in Büren nach und nach wieder aufstocken. Ziel sei es, 600 Unterbringungsplätze vorhalten zu können, hat der Hilfsdienst jetzt mitgeteilt.