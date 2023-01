Die Landstraße 776 ist am Dienstagmorgen komplett gesperrt worden. Es hatte sich ein Unfall bei Büren-Brenken ereignet, wie die Paderborner Polizei gegen 8.30 Uhr bei Facebook mitteilte. Gegen 10.45 Uhr folgte dann die Info: Die Strecke ist wieder frei.

Polizei warnt vor Glätte am Dienstagmorgen

Gesperrt worden war der Bereich zwischen dem Kreisverkehr zur A44 und der K37, Abzweig Brenken. Aus Büren kommend leitete die Polizei den Verkehr über die K37 ab, aus Paderborn kommend über den Kreisverkehr zur A44.

Rettungskräfte rückten aus; eine Person war nach ersten Angaben eingeklemmt. Der Unfall ereignet sich in Fahrtrichtung Rüthen.

„Es kann an einigen Stellen im Kreis Paderborn glatt sein.“ Die Kreispolizeibehörde mahnte bei Facebook, nicht zu vergessen, dass immer noch Winter ist: „Was das heißt? WINTER = WINTERREIFEN. Geschwindigkeit anpassen und vorausschauend fahren.“

Gleich zwei Unfälle gab es den weiteren Angaben zufolge auch auf der B64 in Paderborn an der Abfahrt zur Borchener Straße. Dazu gibt es weitere in Richtung Lichtenau und Bad Wünnenberg.