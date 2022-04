Büren/Paderborn

Es muss ein regelrechtes Martyrium gewesen sein, das eine junge Frau im vergangenen Oktober in Büren erlitten haben soll: Zwei Tage lang sollen zwei Männer die 29-Jährige in einer Wohnung festgehalten und mehrfach vergewaltigt haben. Dem Prozessauftakt am Freitag vor dem Landgericht Paderborn blieb die Frau fern: aus Angst, wie sich herausstellte.

Von Ulrich Pfaff