MGV Steinhausen pflanzt neue Sängereiche

Sangesbrüder in Büren-Steinhausen ersetzen kranken Baum

Büren-Steinhausen

Nachdem die vor fast 40 Jahren gepflanzte Eiche an der Ecke Schornweg/Sonderbach in Büren-Steinhausen von einem Schädling befallen war und gefällt wurde, hat der MGV Steinhausen jetzt an gleicher Stelle eine junge Eiche gepflanzt.

Von Hans Büttner