Motorradfahrerin (16) bei Unfall nahe Büren schwer verletzt

Eine 16-jährige Motorradfahrerin hat am vergangenen Freitag, 3. Juni, bei einem Verkehrsunfall auf der K19 zwischen Büren-Eickhoff und Büren-Steinhausen schwere Verletzungen erlitten.

In Richtung Steinhausen von der Fahrbahn abgekommen

Wie die Polizei mitteilt, war die Jugendliche gegen 16.17 Uhr mit einer Kawasaki in Richtung Steinhausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Grünstreifen und kam in einem angrenzenden Graben zu Fall.

Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus nach Lippstadt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.