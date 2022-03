Nach tödlichem Steinkreuz-Unglück in Büren: Ermittler suchen wichtige Zeugen

An dieser Stelle am Ortseingang von Büren-Brenken ist das tragische Unglück am 11. November geschehen. Hier wurde Dylan von dem schweren Sandsteinkreuz erschlagen.

Die Ermittler wollen herausfinden, ob bislang nicht bekannte Handwerker oder andere Personen Reparaturarbeiten oder Ausbesserungen an dem Steinkreuz vorgenommen haben. Diese sollen zusätzliche zu einem Experten-Gutachten, zahlreichen Befragungen, Vernehmungen und Recherchen wichtige Hinweise geben.

Am 11. November 2021 war am Loretoberg in Büren-Brenken der siebenjährige Dylan an dem Steinkreuz tödlich verunglückt. Am Unglückstag spielte der Siebenjährige mit einem Freund an dem Gedenkkreuz, das unmittelbar neben der Straße Loretoberg in Hanglage auf einem Betonpodest aufgestellt war.

Das knapp 90 Zentimeter hohe Sandsteinkreuz brach vom Sockel und fiel auf den Jungen, der dabei tödlich verletzt wurde. Das unsichere Kreuz war in Gedenken an einen tödlichen Unfall im Jahr 1941 aufgestellt worden. Laut eines Gutachten war die Verdübelung des Sandsteinkreuzes mit dem Unterbau nicht fachgerecht ausgeführt worden. Ziel der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei ist nun die Klärung der Verantwortlichkeiten für die Standsicherheit des Kreuzes.

Wer kann weiterhelfen? Wer weiß etwas von Ausbesserungs- oder Reparaturarbeiten in den vergangenen Jahrenb? Diese Personen könnten als Zeugen von Bedeutung sein, sofern ihnen keine Verantwortung obliegt. Wer zur dieser Fragestellung konkrete Angaben machenund sich bislang nicht an die Ermittlungsbehörden gewandt hat, sollte sich unter Tel. 05251/3060 bei der Polizei melden.