Neuauflage der Kneipennacht in Büren

Zum zweiten Mal wird in Büren die Kneipennacht ausgerichtet. Sie ist für Freitag, 17. Juni, geplant. Auch in diesem Jahr dürfen sich nach Auskunft der Veranstalter die Besucher auf verschiedene Musikrichtungen in den teilnehmenden Gastronomiebetrieben freuen.

In unterschiedlichen Kneipen und an verschiedenen Veranstaltungsorten – mit dabei sind das Ibiza, die Niedermühle, das Restaurant zur Schanze, das Eventlokal Moritz, das Sorbas, das Bistro Chateau und das Café Pott – werden sieben Live-Bands zu hören und zu erleben sein. Dabei zähle das bekannte Kneipenfestivalprinzip: „Einmal bezahlen, alles genießen“.

Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse, teilt die Marketingabteilung der Stadt Büren mit. Die Besucher bekämen ein Eintrittsbändchen, das zum Einlass in alle teilnehmenden Gaststätten und Veranstaltungsorte berechtige.

Pausen ermöglichen Ortswechsel

Das Musikprogramm startet um 21 Uhr, der Einlass beginnt um 20 Uhr. Dabei spielen die Musiker und Bands jeweils bis 1 Uhr mit drei 15-minütigen Pausen, so dass die Besucher die Möglichkeit haben, jeden Veranstaltungsort aufzusuchen und zu verschiedenen Musikrichtungen zu feiern.

„Hier feiern wieder Jung und Alt eine riesengroße Party, denn bei der Kneipennacht gibt es Musik für nahezu jeden Geschmack und jede Altersklasse“, teilt das Stadtmarketing mit. Nachdem im Jahr 2019 mit sieben teilnehmenden Kneipen gestartet wurde, sollte das Festival aufgrund der großartigen Resonanz eigentlich im Jahr 2020 direkt wieder ausgerichtet werden. Aufgrund der Pandemie ist es allerdings auch im Jahr 2021 nicht zu einer Kneipennacht gekommen und auch das Frühjahr 2022 war noch nicht für enges Beieinandersein in geschlossenen Räumen geeignet. Aber jetzt soll es wieder losgehen.

Tickets gegen Bändchen

Karten für die Kneipennacht Büren gibt es in Büren bei der Sparkasse Paderborn-Detmold, in der Buchhandlung Schrift & Ton, der Apotheke Zur Residenz, im Café Pott, im Ibiza, im Restaurant Zur Schanze, im Sorbas und bei Lennigers Leckerbissen. Online können Tickets gebührenfrei unter www.owl-booking.de gekauft werden. Diese werden einfach am Veranstaltungsabend ab 20 Uhr an der Abendkasse am Ibiza gegen ein Bändchen getauscht.

Veranstalter des Kneipenfestivals ist die Agentur OWL Booking aus Marienmünster, die mit den Kneipennächten in Büren, Holzminden, Beverungen, Bad Driburg, Brakel und Hann Münden bereits sechs erfolgreiche Kneipenfestivals in der erweiterten Region etabliert hat.