Neubau in Büren ist im August fertig

Praxen ziehen an die Bruchstraße

Büren

Ohne Corona hätte es in Büren schon bald ein Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt gegeben. Davon ist jedenfalls Nico Ahlke (38) überzeugt, der einen Interessenten für sein neues Wohn- und Geschäftshaus an der Bruchstraße gefunden hatte.

Von Johannes Büttner