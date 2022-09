Nordturm der Wewelsburg wieder geöffnet

Kreismuseum bietet Rundgang an

Luftaufnahme der Wewelsburg Kreismuseum Wewelsburg beteiligt sich an der Paderborner Museumsnacht.

Etwa 100 Stufen sind es bis ganz nach oben. Die Mühe wird mit einem herrlichen Ausblick über das spätsommerliche Paderborner Land belohnt. Am Sonntag, 4. September, ist es wieder so weit: Das Pädagogen-Team des Kreismuseums Wewelsburg lädt Erwachsene und Familien mit Kindern ab 6 Jahren um 15 Uhr zur „Stippvisite“ in vergangene Epochen ein.

Der Rundgang führt durch 29 Räume des Museums. Im Anschluss beginnt gegen 16.30 Uhr die Besteigung des Nordturmes. Die Teilnahme kostet pro Person für den Rundgang für Familien 2 Euro, für die Führung für Erwachsene 3 Euro. Karten gibt es vor Ort oder online unter wewelsburg.de.