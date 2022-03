Notunterkunft für bis zu 1000 Flüchtlinge aus der Ukraine eröffnet Ende April in Büren

Büren

Erinnerungen an das Jahr 2016 werden in diesem Tagen am Stöckerbusch in Büren geweckt. Wie damals entsteht dort jetzt wieder eine Notunterkunft für Flüchtlinge. Kamen die Menschen vor sechs Jahren häufig aus dem arabischen und afrikanischen Raum, wird nun alles für Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet.

Von Hanne Hagelgans