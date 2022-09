Obst darf in Büren geerntet werden

Die Stadtverwaltung Büren hat auch in diesem Herbst die Obstbäume, die im Stadtgebiet an Straßen und Wegen in den Feldfluren auf öffentlichem Grund stehen, zum kostenlosen Abernten für den Eigenbedarf freigegeben.

Dabei ist zu beachten, dass die Ernte immer auf eigene Gefahr erfolgt, erinnert die Verwaltung. Es darf nicht auf die Bäume geklettert werden, auch nicht mit einer Leiter, da auch große Äste der Obstbäume durch die lange Dürreperiode geschwächt sind und bei zusätzlicher Belastung herunterbrechen können.

Zusätzlich empfiehlt sich das Tragen einer Warnweste, wenn im Bereich der Straße gepflückt wird. Die Verwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger die Bäume pfleglich zu behandeln.

„Wer sich an diese Vorgaben hält, dem steht ein wahrer Schatz an gesunden, nachhaltigen und regionalen Lebensmitteln direkt vor Ort zur Verfügung“, erklärt Klimaschutzmanager Sascha Glaser und freut sich, dass aktiver Klimaschutz so einfach und lecker sein kann.