Opel-Kunden im Südkreis weiterhin gut versorgt

Für Opel-Fahrer im Südkreis dürfte die Kündigung von Verträgen mit allen Partner-Autohäusern in Europa durch den Stellantis-Konzern keine Auswirkungen haben. Das haben die Autohäuser Köchling mit Sitz in Büren und Brilon sowie Fricke in Salzkotten und Lippstadt auf Nachfrage dieser Zeitung mitgeteilt.

Stellantis strebe europaweit einheitliche Verträge mit den Opel-Vertragsautohäusern an, erläuterte Bernd Köchling. Zahlreiche Unternehmen, darunter auch seines, hätten daher bereits einen sogenannten „letter of intent“, also eine verbindliche Absichtserklärung, erhalten, dass im Anschluss an den bisherigen ein neuer Vertrag geschlossen werde.