Opernsängerin aus Büren hilft Hospizdienst

Mit einer Spende in Höhe von rund 970 Euro unterstützt die Opernsängerin Petra Merschmann die soziale Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes „Mutter Teresa – Leben dürfen bis zuletzt“ in Büren. Die Spendensumme sammelte die Sängerin im Rahmen ihrer Gesangsauftritte.

Den Erlös aus drei vorweihnachtlichen Konzerten überreichte sie an Lisa Czuka, Vorsitzende des Vereins. „Wir freuen uns wirklich sehr über diese Spende. Wir sind als gemeinnütziger Verein auf unsere aktiven Mitglieder und auf unsere Fördermitglieder angewiesen – und natürlich auch auf Spenden wie diese. Deshalb sind wir sehr froh darüber, dass sich die gesamte Familie Merschmann für uns in der Adventszeit so engagiert und an uns gedacht hat,“ sagte Lisa Czuka.

Die vorweihnachtlichen Konzerte der Opern- und Konzertsängerin Petra Merschmann in der Mutterhauskirche Salzkotten, der Immanuelkirche Bad Wünnenberg und der Licht-Blick-Kirche St. Jodokus in Wewelsburg standen unter dem Motto „Ruhe-Impulse und Seelenwärmer im Advent“ und schenkten den Besucherinnen und Besuchern musikalische Momente des Innehaltens.

Dabei kamen Spenden von rund 970 Euro zusammen. Der Ambulante Hospizdienst setzt sich aktuell aus mehr als 70 qualifizierten Ehrenamtlichen sowie dem Vorstand und Koordinatorinnen zusammen. Im Mittelpunkt stehen schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige und Freunde mit ihren individuellen Bedürfnissen ganz im Sinne des Gedankens „Dem Sterben Leben geben“. Der Verein begleitet und begegnet Menschen mit Offenheit und Respekt – unabhängig von Religion, Herkunft und sozialem Hintergrund.