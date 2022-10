OWL-Flughafen übertrifft Erwartungen

Büren

Die beiden historischen Flugzeuge Lockheed L-1649A Super Star und die JU 52 D-AQUI, die derzeit am Paderborn/Lippstadt Airport in Büren-Ahden stehen, sollen im Zuge des Lufthansa-Jubiläums am 6. Januar 2026 Jahr dauerhaft in Frankfurt oder München ausgestellt werden.

Von Franz Purucker