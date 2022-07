Personalprobleme: Lufthansa streicht Flüge von Paderborn/Lippstadt nach München

Die massiven Personalprobleme der Lufthansa haben nun auch Auswirkungen auf den Betrieb am Flughafen Paderborn/Lippstadt (PAD). Bereits in der vergangenen Woche musste das Unternehmen Verbindungen von Paderborn nach München annullieren, teilte der Flughafen mit. Und es soll weitere Streichungen geben.

Der Grund sind unter anderem coronabedingte Ausfälle beim Flugpersonal. Das teilte Sandra Kraft, Sprecherin in der Lufthansa-Pressestelle, auf Anfrage mit. Normalerweise gibt es täglich zwei Umläufe – also morgens und abends nach München und zurück. In der kommenden Woche finden laut Buchungssystem der Lufthansa nur am Dienstag zwei Umläufe statt. An den übrigen Werktagen hebt die Maschine nur abends Richtung München ab – dann zu Preisen ab 400 Euro.