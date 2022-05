Personelle Veränderungen im Pastoralverband Büren

Im Pastoralverbund Büren stehen personelle Veränderungen an. Pastor Michael Melcher verlässt Steinhausen. Mit Duc Thien Nguyen tritt ein neuer Vikar seinen Dienst an.

Pastor Melcher tritt zum 1. August seine neue Stelle in der Pfarrei St. Petri Hüsten an. „Dieser Wechsel stand ohnehin nach über elf Jahren für mich an“, schreibt er im aktuellen Bürener Pfarrbrief. Sein Berufungsweg führe ihn nun wieder näher an seine Heimat Sundern, freut sich der gebürtige Sauerländer Melcher. Nach dem Abitur 1992 am Franz-Stock-Gymnasium und dem Studium der Philosophie und Theologie in Paderborn und Freiburg wurde er 1999 zum Priester geweiht und war seitdem in Steinheim, Siegen-Weidenau-Geisweid, Wiedenbrück und schließlich elf Jahre lang in Steinhausen tätig.

Zum 1. September tritt Duc Thien Nguyen seinen Dienst als Vikar in den Gemeinden des Pastoralen Raumes Büren an. „Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen gehen zu dürfen“, schreibt er im Pfarrbrief.

Duc Thien Nguyen fängt zum 1. September als Vikar im Pastoralverbund Büren an. Foto: Pastoralverbund Büren

Er kam als jüngstes von drei Kindern 1989 in Kamen zur Welt und wuchs in Bergkamen auf. Nach der Schulzeit und dem Abitur führte ihn sein Weg ins Erzbischöfliche Theologenkonvikt Collegium Leoninum und an die Theologische Fakultät, wo er Theologie studierte. Sein Auslandsjahr verbrachte er am Institut Catholique in Paris. Nach dem Studium verbrachte Duc Thien Nguyen als Volontär drei Monate im Heiligen Land in der Benediktinerabtei Dormitio in Jerusalem und für ein halbes Jahr im Hospiz-am-Bruder-Jordan-Haus in Dortmund.

Sein Diakonat verbrachte er in der Zeit von 2015 bis 2017 in Arnsberg, bevor er dann an Pfingsten 2017 von Erzbischof Hans-Josef Becker zum Priester geweiht wurde.