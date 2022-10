Pfadfinder wetteifern bei „Operation Steinhausen“

Auf Einladung des Bezirksverbands Paderborn waren 900 Pfadfinder aus ganz Deutschland zu Gast in Büren-Steinhausen. Während ihres viertägigen Aufenthalts hatten sie eine besondere Herausforderung zu meistern.

Bundesverband trifft sich in Bürener Ortsteil

900 Pfadfinder aus dem ganzen Bundesgebiet haben sich in Büren-Steinhausen getroffen. Vorbereitet und organisiert war das Treffen vom Bezirksverband Paderborn. Zum Leitungsteam gehörten (von links): Jonathan Koch, Markus Brinkmann,Johanna Schilling und Lisanne Hupe.

Die Teilnehmer hatten die Aufgabe, über eine Spieldauer von 22 Stunden Strecken bis zu einer Länge von 80 Kilometern zu erwandern, um an den erreichten Zwischenstationen in Spielen Punkte zu sammeln.

„Der Wettbewerb, der als Ironscout bezeichnet wird, ist eine traditionelle Herausforderung für Pfadfinder ab 16 Jahren“, sagt Johanna Schilling, vom ausrichtenden Paderborner Bezirksverband, zu dem Pfadfinder aus Paderborn, Bielefeld, Detmold, Gütersloh, Lemgo und Herford gehören.

Bei der „Operation Steinhausen“, so das Motto des Wettbewerbs beim 28. bundesweiten Treffen des Bundesverbandes Deutscher Pfadfinderschaft Sankt Georg, wanderten die Teilnehmer rund um Steinhausen. Am Ende gab es für alle ein gemeinsames Abendessen mit einer Siegerehrung und einer anschließenden Party in der Schützenhalle Steinhausen.

Die Schützenhalle war auch ein wichtiger Grund dafür, dass das Treffen in Steinhausen stattfand. „Hier sind die Bedingungen wirklich gut“, lobt Markus Brinkmann, ebenfalls Mitglied des Bezirksvorstands.

Unterkunft fanden die Teilnehmer in Zelten in der Nähe der Sportanlage „Auf der Nadel“. Bis auf ein paar Blasen und Muskelkater seien alle Teilnehmer ohne größere Blessuren wieder angekommen, sagte Johanna Schilling. Zwar habe der Regen so manche Kleidung durchnässt, aber keinesfalls die Stimmung getrübt. „Es ging zwar um Punkte, aber nicht darum, wer schneller, höher oder weiter kommt, sondern die Freude und die Gemeinschaft standen im Mittelpunkt“, betont Markus Brinkmann.