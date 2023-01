Polizei erwischt in Büren in zwei Stunden 25 Raser

Büren

Bußgeld, Punkte, Fahrverbot: Wer sich nicht an Tempolimits hält, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. So auch am Dienstag (24. Januar) auf der L 776, wo die Polizei zwischen 15 und 17 Uhr in Höhe der Abfahrt Wewelsburg/Flughafen in Büren insgesamt 25 Verstöße mit Lasergeräten feststellte und ahndete.