Polizei sucht Radfahrer nach schwerem Motorradunfall in Büren

Büren/Herten

Ein Motorradfahrer ist am Montag laut Polizei auf der Fürstenberger Straße in Büren verunglückt, als ein Radfahrer aus einem Seitenweg einbog. „Der mutmaßlich beteiligte Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle“, heißt es in der Mitteilung der Behörde von Dienstag.