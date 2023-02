Polizei sucht Zeugin nach Unfallflucht in Büren

Verkehrsunfall hat sich am 8. Februar auf der Eickhoffer Straße ereignet

Büren

Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht auf der Eickhoffer Straße in Büren sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Der Unfall hat sich am Mittwoch, 8. Februar, ereignet, teilte die Polizei am Dienstagmittag mit.