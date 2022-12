Polizeiwagen in Büren-Wewelsburg in Brand gesetzt

Unbekannte Täter haben am späten Samstagabend (10. Dezember) im Bürener Ortsteil Wewelsburg einen Streifenwagen der Polizei angezündet. Der Staatsschutz ermittelt.

Wie die Polizei Bielefeld berichtet, bemerkte ein Zeuge gegen 23.30 Uhr die Flammen an dem Kleinbus, der in einem Wohngebiet abgestellt war und verständigte die Feuerwehr über den Notruf. Durch das schnelle Eingreifen eines in der Nähe wohnenden Feuerwehrmanns konnte der Brand vor dem Übergreifen auf den gesamten Wagen gelöscht werden.

Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Frage, warum der Kleinbus dort abgestellt war, beantwortete die Polizei nicht. Zeugen werden gebeten, sich beim Staatsschutz der Polizei Bielefeld unter 0521/ 545-0 zu melden.