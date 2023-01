Räuberkinder bestehen Abenteuer im Haarener Wald

Der Reit- und Fahrverein Büren hat an zwei Tagen wieder sein beliebtes Reitermärchen in der Reithalle auf Gut Holthausen aufgeführt. Zur Aufführung kam in diesem Jahr Astrid Lindgrens Welterfolg Ronja Räubertochter.

Schon Wochen vor der Aufführung waren die Zuschauerplätze beim Publikum heiß begehrt. Und so waren es schließlich mehr als 500 Besucher, die zu den beiden Aufführungen kamen. Eine besondere Anziehungskraft üben die Reitermärchen in der Winterzeit auf das jüngere Publikum aus. Fasziniert von den Reitkünsten der rund 60 Darstellerinnen und Darsteller, die in ihren zu großen Teilen selbstgeschneiderten Kostümen durch die Halle ritten, den Erzählungen lauschend, war ihnen die Begeisterung in ihren Gesichtern abzulesen.