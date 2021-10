Rekordflagge aus Bäumen gepflückt

Büren-Ahden

Die Weltrekord-Deutschlandflagge ist geborgen. In einer mehrstündigen Aktion haben Mitarbeiter des Geseker Unternehmens Schumacher die mehr als 6000 Quadratmeter große und 180 Kilo schwere Fahne am Montag mit Hilfe eines Hubwagens aus den Baumkronen in der Ahdener Mark gepflückt.

Von Hanne Hagelgans