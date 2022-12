„Ronja Räubertochter“ spielt im Haarener Wald

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause führt der Reit- und Fahrverein Büren in diesem Winter endlich wieder eines seiner beliebten Reitermärchen auf. Die Aktiven um Ingrid Lutter zeigen diesmal „Ronja Räubertochter“.

Wie es schon längst Reitermärchen-Tradition ist, haben sie die Geschichte wieder ein wenig abgewandelt, damit möglichst viele Kinder, Pferde und Ponys mitmachen können. Und die Handlung um die beiden Räuberkinder Ronja und Birk, die Freunde sind, aber verfeindeten Familien angehören, spielt nicht in den tiefen Wäldern Schwedens wie die Vorlage von Astrid Lindgren, sondern im Haarener Wald.

40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich in die Teilnehmerliste eingetragen und freuen sich schon auf die Übungstermine, die in den Weihnachtsferien stattfinden. Aufführungen sind am Freitag, 6. Januar, und Samstag, 7. Januar, jeweils um 17 Uhr. Einlass ist ab 15 Uhr.

Parkplätze befinden sich unterhalb des Reitplatzes (Schotterplatz). Die Reithalle ist nicht beheizt, darum ist warme Kleidung (Skikleidung) sinnvoll. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Modehaus Roolf in Büren.