Rüdiger Rock führt weiterhin CDU Büren

Zum Schriftführer und stellvertretenden Schriftführer wurden Manuel Niedernhöfer und Wigbert Löper wiedergewählt. Die bisherigen Beisitzer Ulrike Kahler, Fiona Niedernhöfer, Christian Seck wurden in ihren Ämtern bestätigt und werden künftig von Tobias Krause unterstützt.

Vorsitzender Rüdiger Rock gab einen Rückblick über die Aktivitäten der vergangenen drei Jahre und bedankte sich bei Melanie Menk und insbesondere bei Helene Peters, die bei der Kommunalwahl in 2020 einen Wahlbezirk in der Kernstadt für die CDU gewinnen konnte. Beide sind aus Gründen von Wohnortwechseln auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden.

Bürgermeister Burkhard Schwuchow berichtete ausführlich über die aktuelle Entwicklung in Büren und insbesondere über den Haushaltsplanentwurf. Der Entwurf sieht für 2023 Investitionen in Höhe von mehr als 18 Millionen Euro vor. Investiert werden soll in die Bereiche Infrastruktur, Gebäudemanagement, Breitbandausbau, Liegenschaften, Feuerwehr sowie in die EDV-Ausstattung von Schulen, Kitas und Rathaus. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Investition in den Klimaschutz mit einem Betrag von fast 1,5 Millionen Euro.

Alessandro Ferraro von der Jugendpflege Büren berichtete über die Aufgaben in der Drogen- und Suchtprävention und skizzierte das Zusammenspiel zwischen Schulen, Kitas, Eltern, Kreis und Polizei.

Sabrina Henneke, Vorsitzende des Bürener CDU-Stadtverbandes und stellvertretende CDU Kreisvorsitzende, berichtete über Aktivitäten des Stadtverbandes sowie über die aktuellen Entwicklungen und Haushaltsberatungen im Kreistag.

Rock bedankt sich bei den Teilnehmern und betonte, er freue sich auf die kommenden zwei Jahre, in denen sich das Stadtbild Bürens sehr stark verändern werde. Gleichzeitig forderte er alle Bürger auf, der CDU-Ortsunion Büren ihre Ideen, Wünsche oder auch ihren Unmut in Bezug auf die Entwicklung Bürens mitzuteilen