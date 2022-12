Ryanair startet vom Flughafen Paderborn/Lippstadt

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, sind 14 Flüge pro Woche geplant. Ryanair rechnet damit, insgesamt mehr als 60.000 Passagiere zu befördern. Der Flughafen Paderborn/Lippstadt wird der 14. Ryanair-Standort in Deutschland sein. Die Flüge sind bereits auf der Internetseite buchbar.

„Mit der Aufnahme dieses ersten Flugplanes für Paderborn bekräftigt Ryanair ihr Bestreben in die deutschen Regionen zu investieren und dort zu wachsen. Wir werden mehr als 45 Arbeitsplätze vor Ort unterstützen, das Wirtschaftswachstum fördern und die für die Ankurbelung des Inbound-Tourismus erforderliche Konnektivität schaffen“, wird Ryanair-Marketingchef Dara Brady in der Mitteilung zitiert.

Wettbewerbsfähig bleiben

Weiter heißt es: Der neue Ryanair-Betrieb in Paderborn unterstreiche das Engagement der Fluggesellschaft für mehr Verkehr, mehr Wachstum und die niedrigsten Flugpreise in Deutschland – insbesondere an hocheffizienten Regionalflughäfen wie Paderborn, die hart daran arbeiteten, wettbewerbsfähig zu bleiben und die Zugangskosten niedrig zu halten

„Wir freuen uns sehr, dass Ryanair in Zukunft am Flughafen Paderborn/Lippstadt präsent sein wird. Dieses Engagement ist für uns besonders wichtig, weil es mit neuen Zielen verbunden ist. Insbesondere die Flüge nach Alicante und Malaga werden von den Menschen in unserer Region gerade in der jüngeren Vergangenheit verstärkt nachgefragt“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.