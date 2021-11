Sachverständiger untersucht Unglück

Nach dem tragischen Tod eines Siebenjährigen, der am Donnerstag vergangener Woche in Brenken beim Spielen von einem umgekippten Gedenkkreuz getroffen wurde, hat die Staatsanwaltschaft Paderborn einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache eingeschaltet. Nach Abschluss der Obduktion des Kindes stehe mittlerweile ein schweres Schädel-Hirn-Trauma als Todesursache fest, sagte Staatsanwalt Kai Waschkies dieser Zeitung.

Umgekipptes Gedenkkreuz in Büren-Brenken erinnerte an einen auf den Tag genau vor 80 Jahren verstorbenen Landwirt

So sah das Sandsteinkreuz an der Landstraße 637 noch im Mai dieses Jahres aus. Es erinnert an einen Landwirt, der an diesem Freitag vor genau 80 Jahren an dieser Stelle verunglückt ist.

Das umgestürzte Gedenkkreuz aus Sandstein erinnerte an der Landstraße 637 am Brenkener Ortsrand an den Landwirt Joh. Schlüter, genannt Schäfermeier, der an dieser Stelle am 19. November 1941, an diesem Freitag vor genau 80 Jahren, mit seinem Trecker tödlich verunglückt war. Laut Staatsanwalt Waschkies werde zurzeit noch geklärt, wer für die Unterhaltung und Sicherung des Kreuzes zuständig war. Es stehe offenbar auf einem Grundstück im Besitz des Landes.