Schatzsucher und Abenteurer laufen sich in Büren warm

Auftaktveranstaltung zum Geocaching-Event „Europa in Büren“ im August 2023

Büren

Schatzsucher aus ganz Europa kommen am 26. August kommenden Jahres erneut zum großen Geocaching-Event „Europa in Büren“ zusammen. Vorfreude darauf hat schon jetzt die offizielle Auftaktveranstaltung geweckt, bei der sich rund 100 Geocacher in der Bürener Stadthalle über ihr Hobby austauschten.

Von Hans Büttner