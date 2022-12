Schüler des Bürener Mauritius-Gymnasiums lassen Wetterballon steigen

Wie verhält sich ein Schokokuss in der Stratosphäre? Das war eines der Experimente an Bord des Wetterballons, den Schüler des Bürener Mauritius-Gymnasiums steigen ließen. Mit an Bord war neben Kameras und Messeinrichtungen auch die kleine Eule, das Maskottchen der Schule.

Foto: Mauritius-Gymnasium