Schützen laden ein zum ersten Bürener Stadtball

„Wir feiern gemeinsam“, hieß es jetzt in Büren: Bürger, Schützen- und sonstige Vereinsmitglieder sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung feierten den ersten Bürener Stadtball in der Stadthalle. Das Fest sollte ursprünglich bereits 2020 stattfinden, musste damals jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Der neue Stadtkönig Janik Stork hält bei der Premiere des Stadtballs zusammen mit seiner Königin Franzi Sallen den Pokal in den Händen und lässt sich von Bürgermeister Burkhard Schwuchow (links) und den amtierenden Königspaaren der Ortschaften aus dem Stadtgebiet Büren feiern.

Die Veranstaltung wurde gemeinsam von den Schützenvereinen und Bruderschaften aus dem Stadtgebiet organisiert, vorangetrieben durch den Oberst der Bürener Bürgerschützen, Andreas Köchling.

Als Schirmherr des ersten Bürener Stadtballs eröffnete Bürgermeister Burkhard Schwuchow den Abend: „Nach drei Jahren Corona-Pandemie und nach drei Jahren des Wartens darauf, dass Feste wie dieses wieder stattfinden können, dürfen wir heute endlich zusammen feiern.“ Er dankte für das solidarische Zusammenstehen während der Pandemie und beglückwünschte die gesamte Schützenfamilie „zu dieser hervorragenden Idee eines gesamtstädtischen Festes“.

Während seiner Ansprache ging der Bürgermeister auch auf aktuelle Themen aus Verwaltung und Politik ein. So berichtete er unter anderem über die Konstituierung des ersten Bürener Jugendbeirats und den Kauf neuer Grundstücke durch die Stadt, beispielsweise an der Ecke Bertholdstraße.

Vorgestellt und begrüßt wurde der neue Leiter für das Stadtmarketing Büren, Alexander Menke, der in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen im Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing der Stadt Paderborn gesammelt hat und diese gern für seine neue Aufgabe in Büren nutzen möchte. „Dieses Gesicht müssen Sie sich merken“, so Bürgermeister Schwuchow.

Janik Stork löst seinen Vater Klaus Stork als Stadtkönig ab

Bei der gemeinsamen Siegerehrung des Stadtkönigsschießens wurden die ersten drei Plätzte verkündet und die Sieger mit Jubel und Applaus aus den Reihen ihrer Vereine beglückwünscht. Dabei durfte sich Jan Niklas Marx für Wewelsburg über den dritten und Keshanthan Somasundaram für Weiberg über den zweiten Platz freuen. Den ersten Platz hat der amtierende König der Bürener Bürgerschützen belegt – Janik Stork, der mit seiner Leistung nicht nur seine Schützenbrüder stolz macht, sondern auch seinen Vater und bisherigen Stadtkönig, Klaus Stork.

Anschließend sorgte der Musikverein Weiberg mit seiner Tanzmusik dafür, dass alle Besucher einen stimmungsvollen und festlichen Abend verlebten, der bereits die Vorfreude auf die bevorstehende Schützenfestsaison geweckt hat.