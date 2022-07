Schützenfest in Ahden ein Genuss

An diesem Wochenende standen der 27-jährige Außenhandelskaufmann eines Paderborner Stahlhandels und die 24-jährige Lehramtsstudentin im Blickpunkt der Öffentlichkeit beim Schützenfest in Ahden. Der König, der in seiner Freizeit die Abwehr des BSV Ahden stärkt, und die in Steinhausen beheimatet Königin genossen ganz offensichtlich das endlich wieder stattfindende Hochfest im Almedorf.

Ganz besonders war das natürlich beim großen Festumzug der Fall. Es schien so, als wäre ganz Ahden auf den Beinen, um seinem Regentenpaar zu huldigen. Zudem waren auch viele auswärtige Besucher dabei, als das Königspaar mit ihren 21 Hofdamen in Begleitung als zentraler Teil des Festzugs über die Straßen schritt.

Besonders viel Aufmerksamkeit erntete natürlich Königin Laura in ihrem wundervollen hellblauen Königinnenkleid. Abgeholt wurde das Königspaar übrigens vom Elternhaus von König Dominik an der Flughafenstraße. Bereits Tage zuvor war die Residenz von den Freunden und Helfern festlich dekoriert worden. Man habe, trotz der Ausfälle der Schützenfeste, drei Jahre lang eine unvergessliche Zeit gehabt, sagte das Königspaar.