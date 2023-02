Schützenverein Barkhausen: fünfmal mehr Schützen als Einwohner

Diese große Zahl sei sicherlich dem erfolgreichen Jubelfest im vergangenen Jahr geschuldet, teilt der Verein mit. Dort feierte ein Teil der neuen Schützen im Hofstaat von König Kai Hillebrandt. Andere hätten als Gäste die einzigartige Atmosphäre in „Barksen“ genossen und sich direkt entschieden, Mitglied zu werden.

Da ihrem Antrag von der Versammlung einstimmig stattgegeben wurde, zählt der Verein nun stolze 610 Mitglieder. Das nahezu Fünffache der gesamten Einwohnerzahl des zweitkleinsten Ortsteiles der Stadt Büren. Als 600. Mitglied konnte Tim Hillebrandt, Bruder des amtierenden Königs, mit einem Präsent und einer Urkunde begrüßt werden.

Seit 1987 konnte die Zahl der Mitglieder von 100 auf 500 im Jahr 2016 und nach nur weiteren sieben Jahren auf 610 gesteigert werden. „Eine rekordverdächtige Entwicklung, die die große Akzeptanz des Vereins weit über das Stadtgebiet und vor allem die Besonderheit des Schützenfestes auf dem Zelt widerspiegelt. Nur durch eine tolle Vorstandsarbeit und Zusammenarbeit des ganzen Dorfes ist so etwas möglich“, stellte ein stolzer Vorsitzender fest.

Führungsarbeit auf jüngere Schultern verteilt

Neben den Neuaufnahmen standen auch wichtige Weichenstellungen für den gewachsenen Verein an. Bei den Neuwahlen des erweiterten Vorstandes galt es, die Führungsarbeit auf jüngere Schultern zu verteilen. Nach ebenfalls rekordverdächtigen Leistungen von jeweils mehr als 30 Jahren Vorstandsarbeit zogen sich Heinz-Josef Hillebrandt (34 Jahre Vorstand, Oberleutnant) und Johannes Hammerschmidt (38 Jahre Vorstand, Leutnant) aus dem Vorstand zurück. Der Verein dankte beiden für deren außerordentliche Leistung mit einem Präsent und der Ernennung zum Ehrenoffizier.

Marius Hillebrandt folgte seinem Vater auf den Posten des Oberleutnants und Dominik Schreiner wurde zum Leutnant gewählt. Bei den weiteren Wahlgängen konnte Nicolas Bauer und Bastian Funke zu Feldwebeln befördert werden. Auch die Besetzung der Fahne wurde neu gewählt. Matteo Henneböhle wurde zum Fähnrich befördert und neue Fahnenoffiziere sind jetzt Julian Bauer und Timon Caspari. Timon Caspari ist Neubürger im Ort, und Julian Bauer wohnt in Büren. „Dass beide nun Verantwortung in Barkhausen übernehmen, ist ein Zeichen für die Identifizierung mit unserem Verein“, so Stefan Wördehoff.

Mit dieser Verjüngung bzw. Erweiterung des Vorstands will sich der Verein für die kommenden Herausforderungen rüsten. Mit Antonius Schulte wurde abschließend ein bewährter Schütze auf die neu geschaffene Position eines Feldwebels zur besonderen Verfügung gewählt.