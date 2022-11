SCP-Profi Uwe Hünemeier stellt sich in Büren-Weine Fragen der Fans

Büren-Weine

Uwe Hünemeier, Innenverteidiger in Diensten des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn 07, hat Fans am Bücherbus getroffen. Während die Fahrbücherei des Kreises Paderborn in Büren-Weine parkte, erzählte der 36-Jährige aus seinem Leben als Profikicker und beantwortete viele Fragen.