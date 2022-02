271 Seiten, vollgepackt mit Fotos, Reportagen, Zeitungsartikeln, Zeitzeugenberichten und Anekdoten: Das Jubiläumsbuch des Reit- und Fahrvereins Büren – ein Nachschlagewerk, das nicht nur die Herzen aller Reit- und Pferdefreunde höher schlagen lässt, sondern auch ein Stück Heimatgeschichte erzählt. Mit Heinz Lummer hat der Verein einen Autor gewinnen können, der selber viele Jahre lang als Züchter, Reit- und Fahrsportler im Verein aktiv und überaus erfolgreich war. Beiträge von Dr. Ewald Lammers, Alexandra Blauschek und Ingrid Lutter vervollständigen das Buch.

Bereits zum 50-jährigen Bestehen im Jahr 2000 hatte der Reit- und Fahrverein eine kleine Festschrift vorgestellt. Viele Zeitungsberichte, Turnierergebnisse, Fotos und herausragende Ereignisse konnten aus Platzgründen damals nicht berücksichtigt werden. Zudem tauchten, meist aus Privatbesitz, immer weitere spannende Fotos und Berichte auf.

In den Anfangsjahren des Vereins gab es zunächst nur wenige Reit- und Fahrturniere in der näheren Umgebung. Zum Programm gehörten schon damals ein jährlicher Ausritt und eine Fuchsjagd. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der Verein weiterentwickelt. Die Reitanlagen wurden ausgebaut, eine zweite Reithalle sowie ein wetterfester Turnierplatz errichtet. Die Mitgliederzahl wuchs von einst 49 (Stand 1959) auf heute 450. Ein wichtiges Element in den Vereinsaktivitäten stellt die Jugendarbeit dar. So zählt der Verein aktuell 100 jugendliche Reiter und 100 Voltigierer.

Pokale, Siegerkränze, Schleifen und Urkunden, die die Vitrinen und Wände in der Reithalle bei Gut Holthausen füllen, zeugen von den sportlichen Erfolgen. So schafften es die Voltigierer im Einzelwettbewerb sogar bis in die Weltspitze. Viel Beachtung fanden aber auch die Springreiter mit ihren Erfolgen in der S-Klasse und die Dressurreiter mit Siegen in der Klasse L. Auch im inzwischen wiedererwachten Fahrsport gab es beachtenswerte Erfolge. Und auch die Züchter sorgten für großes Interesse in der Fachwelt.

Bei den gemeinsamen Ausritten der Vereinsmitglieder geht es über Stock und Stein – und manchmal auch durchs Wasser, wie diese historische Aufnahme zeigt. Foto:

Mit den beliebten „Winter-Reiter-Märchen“, die seit 2003 unter der Regie von Ingrid Lutter aufgeführt werden, hat der Verein eine Erfolgsgeschichte auf den Weg gebracht.

„In unserem Verein wollen wir möglichst vielen, insbesondere jungen Menschen, die Ausübung von Reit-, Fahr- und Voltigiersport zu erschwinglichen Preisen ermöglichen“, sagt Andreas Schmitz, der schon seit 1996 Vorsitzender ist. Der Verein biete jedem, dem Turnier- wie dem Hobbysportler, den Fahrern, den Voltigierern, Anfängern und Leistungsträgern das Umfeld, ihre Ziele zu erreichen.

Gefeiert werden soll übrigens trotzdem noch: Das Fest wurde ins Jahr 2025 verschoben, wenn das 75. Vereinsjubiläum ansteht und Corona hoffentlich kein Thema mehr ist. Wer eine Chronik bestellen möchte, wendet sich an Ingrid Lutter, Tel. 0151/59473557.