Skandal um Bürener Patientenakten beschäftigt Verwaltungsgericht

Nach zweieinhalb Jahren kommt nun möglicherweise Bewegung in den Skandal um die Patientenakten im ehemaligen Bürener Krankenhaus. Die Stadt Büren und die Hamburger Marseille-Kliniken AG, die zuletzt Träger der Klinik war, stehen sich am 14. Dezember vor dem Verwaltungsgericht in Minden gegenüber.

Die Empörung war groß, als im Mai 2020 der Youtuber „ItsMarvin“ auf der Online-Plattform einen Film veröffentlichte, in dem zu sehen war, dass höchst persönliche Patientenakten und Röntgenbilder quasi frei zugänglich im ehemaligen Bürener Krankenhaus lagerten.

Obwohl formal nicht zuständig, leitete die Stadtverwaltung damals schnellstmöglich Sicherungsmaßnahmen ein. Es wurde baulich (unter anderem durch ein Gitter) sichergestellt, dass die Akten nicht mehr zugänglich waren, und ein Sicherheitsdienst wurde beauftragt. Dort läuft nun rund um die Uhr ein Alarm auf, falls doch jemand in den Aktenraum eindringen sollte.

Doch das alles ist natürlich nicht kostenlos. Nachdem es jahrelang zu keiner Einigung mit Marseille kam, verschickte Ordnungsamtsleiter Manuel Krenz zwei Schreiben an den Hamburger Konzern. Zum einen einen Leistungsbescheid, mit dem die Stadt die vorgestreckten Kosten für die bisherigen Sicherungsmaßnahmen einfordert. Bis Ende des Jahres 2021, sagt Krenz auf WV-Nachfrage, seien da 13.745 Euro zusammengekommen. Und die Kosten laufen weiter: 300 Euro fielen pro Monat an, so Krenz.

Nach Hamburg geschickt hat die Stadt außerdem eine Ordnungsverfügung, in der sie dem Konzert aufgibt, geeignete Maßnahmen für die zukünftige Lagerung und Sicherung der Akten zu treffen und sie zugleich für ehemalige Patienten des Bürener Krankenhauses und für Ärzte zugänglich zu machen.

„Uns war klar, dass Marseille gegen beide Bescheide klagen würde“, sagt Manuel Krenz mit Blick auf die schwierige Vorgeschichte. Und so kam es auch: Das Unternehmen stellte sich auf den Standpunkt, zuständig für die Lagerung und Sicherung der Akten sei der Insvolenzverwalter, der mit der Abwicklung des Krankenhauses betraut ist. Und ohnehin müssten die Akten auch nicht weiter verwahrt werden, denn die Verjährungsfrist von zehn Jahren sei abgelaufen.

Die Stadt, die sich von einer auf Verwaltungs- und Medizinrecht spezialisierten Münsteraner Rechtsanwaltskanzlei vertreten lässt, geht allerdings davon aus, dass die Akten 30 Jahre lang aufbewahrt werden müssen.

Schriftwechsel und Stellungnahmen gingen im Vorfeld des Prozesses hin und her, am 14. Dezember steht nun die mündliche Verhandlung an. Krenz hofft, dass dann eine Entscheidung fällt und endlich ein Schlussstrich gezogen werden kann. Denn nach wie vor wenden sich besorgte Bürger an die Stadtverwaltung, die wissen möchten, wie es denn mit ihren Patientenakten weitergeht. „Im Sinne der Bürger wünschen wir uns eine Klärung“, betont er.