Skandal um Bürener Patientenakten beschäftigt Verwaltungsgericht

Büren

Nach zweieinhalb Jahren kommt nun möglicherweise Bewegung in den Skandal um die Patientenakten im ehemaligen Bürener Krankenhaus. In einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht in Minden stehen sich am 14. Dezember 2022 die Vertreter der Grundstückgesellschaft und der Stadt Büren gegenüber.