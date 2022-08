So will der Flughafen Paderborn/Lippstadt klimaneutral werden

Büren

3,8 Millionen Kilowattstunden Strom – etwa 1500 Mal so viel wie ein durchschnittliches Einfamilienhaus – verbrauchte der Flughafen Paderborn/Lippstadt 2019. Durch die Umstellung auf LED und verschiedene Effizienzmaßnahmen konnte der Verbrauch 2021 auf 2,7 Millionen gesenkt werden. Nun gibt es Pläne, diesen Strom komplett selbst am Standort zu produzieren und zwar mit einer riesigen Photovoltaikanlage direkt an der Landebahn.

Von Franz Purucker