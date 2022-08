Spaß am Gärtnern verbindet

Bürener Wurzgarten wird in Gemeinschaftsprojekt bewirtschaftet

Freude am Gärtnern im Bürener Wurzgarten: Fiacre und Sabrina Nsanzabandi, Irene Blumenthal-Ahmed, Semin, Canar und Büsra Hancilar, Imran Ahmed, Torben Ebeling, Anne Happe, (vorne) Saim Hancilar, Edith Bauer, Irina Hartwich und Carolin Schepers.

Die Tore des Wurzgartens stehen weit offen für Vereine, Gruppen und Privatleute. Jeder kann mitmachen. Gemeinschaftlich werden Heilkräuterbeete bepflanzt und gepflegt, Gemüse angebaut und geerntet. Aber vor allem wird viel gelacht. Denn der Spaß und die Gemeinschaft sind das Wichtigste.

Als Missionare brachten die Jesuiten Heilkräuter aus der ganzen Welt mit nach Büren, die sie unterhalb der Jesuitenkirche anbauten und später für die Bürger zubereiteten und verkauften. Als „Bürener Jesuitenapotheke“ bekannt, gehörte der Heilkräutergarten zu den bedeutenden Institutionen der Heilmittelversorgung in Westfalen.

Heute wird wieder für das Allgemeinwohl mit viel Spaß und Engagement gegärtnert. Das LEADER-Projekt „Wurzgarten“ wurde bereits 2017 vom Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg/Büren“ begonnen und eigentlich 2020 abgeschlossen. „Doch dann kam Corona dazwischen", erzählt Geschäftsführerin Carolin Schepers . Zur Eindämmung der Pandemie wurde der Wurzgarten bis Ende Juni 2021 geschlossen. Und dann war es für den Gemüseanbau natürlich schon viel zu spät.

Doch in diesem Sommer wächst und gedeiht es im Wurzgarten. Von Anfang an mit dabei waren die städtische Jugendpflege und die Flüchtlingsinitiative „Büren ist bunt“. „So eine Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen", sagt Anja Schwamborn, Schulsozialarbeiterin der Jugendpflege. „Für unsere Stiefelkinder ist der Wurzgarten eine Befreiung. Hier dürfen sie rennen und buddeln, was das Zeug hält. Ausgepowert und glücklich werden zum Schluss die Zucchini gegossen, die schon ordentlich wachsen“, freut sie sich.

Aber auch die Flüchtlingsinitiative „Büren ist bunt“ ist mit Eifer dabei. „Besonders für Familien, die hier in Deutschland noch keinen eigenen Garten haben, ist der Wurzgarten ein tolles Angebot. Es geht nicht allen nur um das Gärtnern und Ernten, vielen geht es auch um die Picknickbank im Grünen und um die Gesellschaft“, wissen Anne Happe und Irene Blumental-Ahmed. Beide sind leidenschaftliche Gärtnerinnen in ihren eigenen Gärten und teilen ihr Wissen gerne. So auch Imran Ahmed, der mit seinen Kochkünsten weit über „Büren ist bunt“ hinaus bekannt ist und aus dem geernteten Gemüse wahre Köstlichkeiten zaubert.

Neben den Vereinen engagieren sich auch Bürger, die ihr Wissen und ihre Muskelkraft im Wurzgarten einbringen. Edith bewunderte schon als Kind den Garten ihrer Großmutter. Deshalb hat sie mit Hilfe ihrer Freundin Irina die Patenschaft für das Heilkräuterbeet übernommen. Ruth kommt aus dem Naturschutz und setzt sich als Staudenbeet-Patin für die Insekten ein. Fiacre und Torben bringen neben der Muskelkraft vor allem praktische Erfahrung im Garten mit. Und Sabrina springt als begeisterte Sportlerin von Beet zu Beet und hilft überall dort aus, wo ein paar extra Hände gebraucht werden.

Der Wurzgarten ist damit viel mehr als ein Stück Grün, das die Freude am Gärtnern weckt, sondern ein wertvolles Verbindungsstück zwischen Generationen und Kulturen.