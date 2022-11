Späte Gerechtigkeit nach Haftverbüßung

Helfer polnischer Autodiebesbande wird in Bielefeld für Tat auch in Büren verurteilt

Büren/Bielefeld

Ein Pole, der als Mitglied einer Bande vor Jahren in der Region und dabei auch in Büren etliche teure Autos geklaut haben soll, hat jetzt in Bielefeld die Quittung des Landgerichts bekommen. Drei Jahre muss der 31-Jährige, der gerade erst eine Haftstrafe in Polen abgesessen hat, erneut hinter Gitter.

Von Ulrich Pfaff