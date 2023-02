Engagement für den Klimaschutz wird in Büren gefördert

Büren

Mit einem umfangreichen Förderprogramm unterstützt die Stadt Büren von April an Investitionen in den Klimaschutz und die Anpassung an Klimafolgen. Mit 170.000 Euro Fördermitteln sollen den Bürgerinnen und Bürgern Investitionen schmackhaft gemacht werden. Das hat der Bau- und Planungsausschuss beschlossen und dem Rat empfohlen.

Von Johannes Büttner