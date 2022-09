Stadt Büren lädt ein, Klimaschutz aktiv mitzugestalten

Die Bürgerbeteiligung erfolgt im Rahmen eines Klima-Cafés am Samstag, 24. September, von 14 bis 18 Uhr im Bürgersaal. Bei Kaffee und Plätzchen können sich Bürger mit dem Klimaschutzmanager austauschen und Fragen stellen oder eigene Ideen und Anregungen einbringen und einem der Café-Tische verschriftlichen.

„Das Format des Welt-Cafés ist bei allen beliebt und wird gerne angenommen. Eine Tasse Kaffee, Tischchen, Stühle, kleine Grüppchen, die sich unterhalten – eben wie in einem Café – schaffen eine lockere und ungezwungene Atmosphäre. Jeder und jede kann so lange bleiben, wie er oder sie mag. Die Tische sind so präpariert, dass man mit den ausliegenden Stiften seine Ideen zum Klimaschutz skizzieren kann“, erklärt Sascha Glaser das Format der Bürgerbeteiligung.

Datum, Zeit und Ort der Beteiligung sind bewusst gewählt. Der Bürener Oktobermarkt findet ebenfalls in der Burgstraße und auf dem Marktplatz statt. Ein Besuch lässt sich also wunderbar mit der Bürgerbeteiligung kombinieren.