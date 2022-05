Stadt Büren schafft Platz für Familien aus der Ukraine

Notunterkunft in der ehemaligen Almeschule hergerichtet

Büren

Die Notunterkunft in der ehemaligen Almeschule in Büren ist für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine bereit. Das hat jetzt die Stadt mitgeteilt. Schon in den nächsten Wochen könnten Neuankömmlinge mit Kindern hier eine erste Bleibe finden.