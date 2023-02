Stadt Büren sucht neue Schöffen

Die Stadt Büren sucht für die Strafkammer des Landgerichts Paderborn zwei Schöffen sowie einen für das Schöffengericht Paderborn, die als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

Zurzeit werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt.

Der Rat und der Jugendhilfeausschuss des Kreises Paderborn schlagen doppelt so viele Kandidaten vor, wie an Schöffen beziehungsweise Jugendschöffen benötigt werden. Die Vorschlagslisten werden an das Amtsgericht weitergeleitet. Aus diesen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und Ersatzschöffen.

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die im Stadtgebiet Büren wohnen und am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind nur deutsche Staatsangehörige. Interessenten bewerben sich für das Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen (gegen Erwachsene) bis zum 30. April beim Ordnungsamt der Stadt Büren. Weitere Informationen unter Tel. 02951/970-217 oder E-Mail [email protected] Ein Bewerbungsformular kann von der Internetseite der Stadt Büren, www.bueren.de, heruntergeladen oder im Ordnungsamt abgeholt werden.