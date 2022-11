Stadt Büren verändert Richtlinien für Bauplatzvergabe

Die Vermarktungsphase für die Grundstücke für den Bau von Mehrfamilienhäusern im Baugebiet „Niederfeld II“ in Büren-Steinhausen geht am Freitag, 11. November, zu Ende. Darauf hat jetzt die Stadt Büren aufmerksam gemacht.

Bei der Bewerbung um ein Baugrundstück muss neben den üblichen Bewerbungsunterlagen ein erstes Planungskonzept bei der Verwaltung eingereicht werden, das zum Bestandteil des späteren Kaufvertrags wird. Es sollte Angaben zu Wohnraumförderung, Stellplätzen und Klimaschutz enthalten. Die detaillierten Anforderungen sind auf der Website der Stadt Büren zu finden.

Eine Besonderheit ist, dass bei Vorlage eines adäquaten Konzeptes eine einmalige Teilung eines Baugrundstückes möglich ist, informiert die Stadt weiter. Damit können in dem Gebiet perspektivisch bis zu sechs Mehrfamilienhäuser gebaut werden.

„Durch die Etablierung von Kriterien zur Vergabe von Flächen für Mehrfamilienhäuser möchte die Stadt Büren in einen transparenten und zugleich gewinnbringenden Prozess für die Stadt und gleichermaßen für die Investoren einsteigen. Die Stadt verfolgt unter anderem das Ziel, Impulse für den sozialen Wohnungsbau zu setzen“, betont Alexander Kraft, verantwortlicher Mitarbeiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Liegenschaften bei der Stadt.

In der Sitzung des Rates am 27. Oktober sind zugleich die Veräußerungskriterien für Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser verändert worden. Danach wird unter anderem künftig die Punktzahl für eine Schwerbehinderung reduziert. Im gleichen Verhältnis sinken die Maximalpunktzahl beim Wohnortbezug und entsprechend die weiteren Unterteilungen. Die Parität zwischen dem sozialen Bezug und dem Wohnortbezug samt Ehrenamt bleibt erhalten. Ehrenamtliches Engagement außerhalb des Stadtgebiets Büren wird positiv berücksichtigt, aber mit weniger Punkten.

Um den aktuellen, herausfordernden Gegebenheiten in Zins- und Finanzierungsfragen Rechnung zu tragen, haben sich Verwaltung und Politik darauf verständigt, die Frist zur Bebauung der Grundstücke in begründeten Fällen von drei auf fünf Jahre zu verlängern. „Durch diese Verlängerung der Bebauungsfrist können wir besonders junge Familien dabei unterstützen, durch die aktuell sehr stark gestiegenen Preise und die knapp bemessene Bebauungsfrist nicht in finanzielle Not zu geraten“, erläutert Michael Kubat, Stabsstellenleiter Wirtschaftsförderung/Liegenschaften. Die Anpassung soll für bereits geschlossene Verträge der jüngeren Vergangenheit und das Neubaugebiet „Niederfeld II“ in Steinhausen Anwendung finden.